В новогоднем выпуске «Аншлага» пошутили про Долину

News.ru: В новогоднем выпуске «Аншлага» пошутили про певицу Долину

В новогоднем выпуске юмористической программы «Аншлаг» пошутили про певицу Ларису Долину, которой суд вернул проданную под влиянием мошенников квартиру. Об этом сообщил корреспондент News.ru, побывавший на съемках передачи.

Отмечается, что пародистка Елена Воробей выступила с миниатюрой, в которой разыграла диалог пенсионерки с мошенником. По сюжету пожилая женщина попросила афериста прислать ей тысячу рублей, чтобы она могла войти в интернет, после чего выключила телефон и похвасталась, что у нее еще есть квартира в центре Москвы.

Корреспондент издания заявил, что увидел в этом отсылку к скандалу с недвижимостью Долиной. Уточняется, что зрители оценили миниатюру Воробей и засмеялись.

Ранее стало известно, что американский журнал Vanity Fair выпустил материал про Долину. Статья посвящена массовой критике, с которой столкнулась певица из-за продажи квартиры.

Долина продала квартиру в центре Москвы за 112 миллионов рублей, после чего передала вырученные средства мошенникам. Когда артистка поняла, что ее обманули, то через суд вернула недвижимость. При этом покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница Полина Лурье, осталась без жилья и не получила обратно деньги.