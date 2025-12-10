Реклама

Экономика
10:23, 10 декабря 2025Экономика

Большие скидки подтолкнули Индию к новым закупкам российской нефти

Bloomberg: Крупнейшие индийские НПЗ заинтересованы в российской нефти
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Индии четыре из семи крупнейших нефтеперерабатывающих заводов заинтересованы в покупках российской нефти по причине серьезных скидок на этот углеводород. Об этом сообщило Bloomberg.

По данным компании Kpler, на долю этих четырех перерабатывающих предприятий приходилось чуть более 60 процентов импорта нефти в Индию в 2025 году. За последние несколько дней государственная индийская нефтяная корпорация Indian Oil и компания Bharat Petroleum приобрели в общей сложности около десяти партий несанкционированной российской нефти. Однако крупнейший покупатель данного российского энергоносителя, компания Reliance, сейчас воздерживается от этих поставок даже по долгосрочному контракту, так как не хочет нарушать санкции США или Европы.

Агентство отметило, что Индия уже на протяжении нескольких месяцев ведет сложную игру, пытаясь сохранить доступ к дешевой российской нефти и одновременно продемонстрировать геополитическую независимость, не вызывая при этом недовольства ни Вашингтона, ни Брюсселя. По данным индийских трейдеров, в настоящее время российская нефть продается примерно по 40–45 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия стали покупать больше нефти у Объединенных Арабских Эмиратов. Между тем по итогам ноября морской экспорт нефти из России составил в среднем 416 тысяч тонн в стуки, что на 11,5 процента ниже октябрьских значений.

