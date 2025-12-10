Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:57, 10 декабря 2025Экономика

Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

В Калининграде загорелся дом из-за масла для покраски деревьев
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Калининграде загородный дом загорелся из-за масла для покраски деревьев, которое собственница использовала для реставрации комода. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Женщина покрасила комод и выкинула в полиэтиленовый пакет куски хлопковых тканей, на которых осталось масло. После этого она отнесла пропитанную ветошь ко входу в дом и ушла в другую комнату. Через некоторое время собственница почувствовала запах гари и обнаружила, что тряпки воспламенились.

После ликвидации пожара женщина заметила, что мелким шрифтом на банке указано, что средство может самовозгореться. Производитель призывает пользователей заливать водой и утилизировать в герметичной металлической таре любой материал, пропитанный маслом.

Ранее в Новосибирске 670 человек были эвакуированы из педагогического колледжа из-за пожара.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    В Санкт-Петербурге продлили запрет на работу мигрантов таксистами и курьерами

    Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

    Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

    Российские банки определили самых надежных должников

    Москвич решил вернуть квартиру по «схеме Долиной» через 10 лет после продажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok