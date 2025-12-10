Дом в российском городе вспыхнул из-за масла для покраски деревьев

В Калининграде загорелся дом из-за масла для покраски деревьев

В Калининграде загородный дом загорелся из-за масла для покраски деревьев, которое собственница использовала для реставрации комода. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Женщина покрасила комод и выкинула в полиэтиленовый пакет куски хлопковых тканей, на которых осталось масло. После этого она отнесла пропитанную ветошь ко входу в дом и ушла в другую комнату. Через некоторое время собственница почувствовала запах гари и обнаружила, что тряпки воспламенились.

После ликвидации пожара женщина заметила, что мелким шрифтом на банке указано, что средство может самовозгореться. Производитель призывает пользователей заливать водой и утилизировать в герметичной металлической таре любой материал, пропитанный маслом.

