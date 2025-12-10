Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

RT поговорил с фигурантами дела, которых обязали вернуть Долиной миллионы рублей

Десятки россиян, чьи банковские счета оказались вовлечены в мошенническую схему с участием народной артистки Ларисы Долиной, столкнулись с судебными исками. Многие из них узнали о разбирательствах уже после начала процесса, сообщает RT.

Согласно данным следствия, мошенники получили доступ к банковским реквизитам не менее десяти человек, чтобы перевести средства со счета Долиной. После этого ее адвокаты через суд добились взыскания этих сумм уже с владельцев счетов.

Среди случаев выделяется история таксиста из Казахстана Александра Келдыбаева, который умер в августе 2024 года. Его отец позже узнал из СМИ, что сын якобы получил от Долиной 15 миллионов рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Житель Оренбургской области Василий Кондукторов случайно обнаружил, что должен вернуть певице 4,5 миллиона рублей по решению суда — как «неосновательное обогащение». Сам он отрицает получение этих средств и участие в мошенничестве.

Самый крупный иск удовлетворен в отношении 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы: суд обязал его выплатить Долиной 13,5 миллиона рублей без учета процентов и издержек. Молодой человек также утверждает, что его данные использовали без его ведома.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.