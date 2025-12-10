Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:00, 10 декабря 2025Силовые структуры

Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

RT поговорил с фигурантами дела, которых обязали вернуть Долиной миллионы рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Десятки россиян, чьи банковские счета оказались вовлечены в мошенническую схему с участием народной артистки Ларисы Долиной, столкнулись с судебными исками. Многие из них узнали о разбирательствах уже после начала процесса, сообщает RT.

Согласно данным следствия, мошенники получили доступ к банковским реквизитам не менее десяти человек, чтобы перевести средства со счета Долиной. После этого ее адвокаты через суд добились взыскания этих сумм уже с владельцев счетов.

Среди случаев выделяется история таксиста из Казахстана Александра Келдыбаева, который умер в августе 2024 года. Его отец позже узнал из СМИ, что сын якобы получил от Долиной 15 миллионов рублей и стал фигурантом уголовного дела.

Житель Оренбургской области Василий Кондукторов случайно обнаружил, что должен вернуть певице 4,5 миллиона рублей по решению суда — как «неосновательное обогащение». Сам он отрицает получение этих средств и участие в мошенничестве.

Самый крупный иск удовлетворен в отношении 21-летнего жителя Тольятти Андрея Основы: суд обязал его выплатить Долиной 13,5 миллиона рублей без учета процентов и издержек. Молодой человек также утверждает, что его данные использовали без его ведома.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием дела о продаже ее квартиры по указке мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

    Слуцкий заявил об обратном отчете дней власти Зеленского

    «Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

    На Украине мужчина напал на сотрудника ТЦК с топором-молотком

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

    Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

    Мужчинам с плохой спермограммой дали несколько советов

    В американском штате произошла стрельба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok