Откушенный женский палец нашли в российском кафе

В кафе в Хабаровске после драки двух посетительниц нашли откушенный палец

Откушенный женский палец нашли в кафе в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, посетители неназванного заведения стали свидетелями конфликта двух женщин, в ходе которого одна из них показывала средний палец своей визави, и во время драки оппонентка откусила ей этот палец.

Врачи не смогли пришить пострадавшей найденный палец.

