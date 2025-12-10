Реклама

Россия
07:34, 10 декабря 2025Россия

Откушенный женский палец нашли в российском кафе

В кафе в Хабаровске после драки двух посетительниц нашли откушенный палец
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

Откушенный женский палец нашли в кафе в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, посетители неназванного заведения стали свидетелями конфликта двух женщин, в ходе которого одна из них показывала средний палец своей визави, и во время драки оппонентка откусила ей этот палец.

Врачи не смогли пришить пострадавшей найденный палец.

Ранее сообщалось, что в одном из клубов Улан-Удэ к женщине сзади подкралась другая посетительница с зажигалкой в руках и незаметно подожгла ей распущенные волосы. Охваченная огнем посетительница ночного клуба попала на видео.

