На российского школьника рухнуло фортепиано

В Дальнереченске Приморского края на школьника упало фортепиано

В Дальнереченске Приморского края на 11-летнего школьника упало фортепиано. Об этом сообщается на странице прокуратуры региона во «ВКонтакте».

По информации надзорного органа, несчастный случай произошел на перемене в одной из городских школ. Какой именно музыкальный инструмент из относящихся к типу фортепиано — пианино или рояль — рухнул на школьника, не уточняется. Первый из них весит около двухсот килограммов, в то время как вес второго может составлять 350-500 килограммов.

Пострадавшего госпитализировали. Какие травмы получил ребенок, не указано. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

