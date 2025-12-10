Реклама

08:46, 10 декабря 2025Россия

На российского школьника рухнуло фортепиано

В Дальнереченске Приморского края на школьника упало фортепиано
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Дальнереченске Приморского края на 11-летнего школьника упало фортепиано. Об этом сообщается на странице прокуратуры региона во «ВКонтакте».

По информации надзорного органа, несчастный случай произошел на перемене в одной из городских школ. Какой именно музыкальный инструмент из относящихся к типу фортепиано — пианино или рояль — рухнул на школьника, не уточняется. Первый из них весит около двухсот килограммов, в то время как вес второго может составлять 350-500 килограммов.

Пострадавшего госпитализировали. Какие травмы получил ребенок, не указано. По факту случившегося прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Нальчике стена школы рухнула на пятнадцатилетнего подростка.

