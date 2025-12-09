Реклама

Глава МИД страны ЕС назвал Россию надежным партнером

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что Россия всегда была надежным партнером
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Венгрия считает Россию надежным партнером. По словам главы МИД страны ЕС, Москва также всегда была надежным поставщиком энергоносителей и не была замечена за обманом. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

«Россия всегда уважала подписанные нами контракты. Россия всегда была надежна в вопросах поставок энергии. Они никогда нас не обманывали. Когда нам требовалось больше, они всегда поставляли больше. Когда мы хотели пересмотреть цену, ее пересматривали», — сказал дипломат, подчеркнув, что в связи с этим не может сказать в отношении Москвы ни одного плохого слова.

Сийярто также отметил, что будет тяжело объяснить жителям Венгрии, по какой причине правительство отказывается от надежного и выгодного поставщика в пользу менее надежного и выгодного. Он также рассказал о планах Будапешта обратиться в Европейский суд, чтобы аннулировать пакет мер REPowerEU, запрещающий импорт российской нефти и газа.

Ранее дипломат заявил, что коррупция, которая существует в Брюсселе, объясняет, почему Европейский союз не поднял вопрос о коррупции на Украине.

