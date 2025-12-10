Реклама

15:57, 10 декабря 2025

Глава МИД Венгрии обвинил Украину в терроризме

Сийярто: Украинские нападения на танкеры в Черном море — акт терроризма
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Украинские нападения на танкеры в Черном море — это акт терроризма при поддержке государства. С таким обвинением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова в соцсети Х привел госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

На заседании Совета министров энергетики Организации тюркских государств глава венгерского МИД подверг резкой критике позицию руководителей стран Евросоюза (ЕС). Он осудил их поддержку украинских ударов по объектам энергетической инфраструктуры, назвав такие действия крайне опасными. Как заявил Сийярто, кибератаки или диверсии, подобные повреждению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в 2022 году, также должны квалифицироваться как акты международного терроризма.

Госсекретарь по коммуникациям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач сообщил в социальной сети X, что министр привел в пример и атаку на нефтепровод «Дружба». По его словам, этот инцидент нанес ущерб экономическим интересам Венгрии и Словакии, а не России, однако европейские лидеры все равно публично одобрили такие методы. Сийярто также предупредил, что подобная поддержка со стороны ЕС создает опасный прецедент, подрывающий глобальную безопасность, поскольку легитимизирует атаки на критическую инфраструктуру в любом регионе мира.

Ранее Сийярто заявил, что Россия и Венгрия должны объединить усилия в борьбе с внешним давлением. По его мнению, Москва и Будапешт «должны совершить рывок», чтобы увеличить взаимодействие двух стран.

