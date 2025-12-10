Госдума изменила возраст принесения присяги

Госдума приняла закон, снижающий возраст принесения присяги до 14 лет

Госдума приняла закон, который снижает возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Изменения внесут в статьи 21 и 37 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующему законодательству, лица, приобретающие гражданство, обязаны приносить присягу с 18 лет. «Если Присяга не принесена в течение одного года со дня принятия решения, оно считается недействительным со дня его принятия», — подчеркивается в пояснительной записке.

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года и приняли в первом чтении в феврале 2025 года. Инициативу поддержало правительство России.

Ранее в России вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Список пополнился рядом преступлений, включая лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организацию незаконной миграции и другие.