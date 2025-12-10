Госдума изменила возраст принесения присяги

Госдума приняла закон, который снижает возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Изменения внесут в статьи 21 и 37 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Согласно действующему законодательству, лица, приобретающие гражданство, обязаны приносить присягу с 18 лет. «Если Присяга не принесена в течение одного года со дня принятия решения, оно считается недействительным со дня его принятия», — подчеркивается в пояснительной записке.
Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года и приняли в первом чтении в феврале 2025 года. Инициативу поддержало правительство России.
Ранее в России вступил в силу закон, расширяющий перечень оснований для отзыва российского паспорта у мигрантов. Список пополнился рядом преступлений, включая лишение человека жизни, развратные действия в отношении ребенка, организацию незаконной миграции и другие.