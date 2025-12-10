Реклама

20:41, 10 декабря 2025

Израиль вызвал посла Украины из-за критики слов Нетаньяху о Путине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Биньямин Нетаньяху. Фото: Ariel Schalit / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Украины Евгения Корнийчука после его критических высказываний в адрес премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Times of Israel.

Ранее Нетаньяху назвал Россию сверхдержавой и заявил, что его регулярное общение с президентом РФ Владимиром Путиным служит жизненно важным интересам Израиля. Комментируя высказывания израильского премьера, украинский посол выразил возмущение его похвалой в адрес российского лидера и призвал Израиль встать на сторону «демократического мира против агрессоров и лицемерия».

«Комментарии [посла] совершенно неприемлемы и не соответствуют дипломатическому протоколу. Более того, высказывания посла игнорируют четкую позицию Израиля [по Украине], (...) продемонстрированную, среди прочего, визитом министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев в этом году и голосованием Израиля в ООН», — заявили в израильском МИД.

Последний телефонный разговор Путина с Нетаньяху состоялся 15 ноября. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, урегулирование конфликта в секторе Газа, иранскую ядерную программу и обстановку в Сирии.

