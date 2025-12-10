Известная российская журналистка раскритиковала интервью Пугачевой

Журналистка Жигалова: Гордеева раскрыла не все темы в интервью с Пугачевой

Российская журналистка Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», раскритиковала интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). В видео для YouTube-проекта «Света вокруг света» она заявила, что интервьюер раскрыла не все темы в беседе с артисткой.

Жигалова рассказала, что около 15 лет назад сама брала интервью у Пугачевой. «Не построить беседу с Аллой Пугачевой — это надо очень постараться (...) Я понимаю, что она кладезь всего. Ей не нужно никаких наводящих вопросов задавать. Ей нужно было только тон беседы выбирать и темы озвучивать», — порассуждала журналистка.

По мнению Жигаловой, существуют вопросы, которые невозможно не задать Пугачевой, однако Гордеева их не озвучила. Так, например, у артистки можно было спросить о венчании с певцом Филиппом Киркоровым, брак с которым сама Пугачева назвала фиктивным. «Мы бы получили вообще новый виток беседы. Я не сомневаюсь, что у Пугачевой было бы объяснение этому, но мы его не услышали», — констатировала она. Из-за этого Жигалова сочла беседу с певицей неполной.

Интервью Гордеевой с Пугачевой вышло на канале журналистки 10 сентября. В нем певица, в частности, заявила, что ее предала Родина.