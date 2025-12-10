Песков: Слова Трампа о причинах конфликта на Украине важны для урегулирования

Президент США Дональд Трамп в своем интервью журналу Politico затронул первопричины конфликта на Украине, что является важным моментом с точки зрения перспектив выхода на разрешение кризиса. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это очень важное интервью и очень важное заявление... Во многом президент Трамп затронул именно первопричины конфликта, что касается НАТО. Это крайне важно с точки зрения перспектив выхода на мирное урегулирование [украинского кризиса]», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что заявления главы Белого дома во многом созвучны понимаю российской стороны. В частности, речь идет о территориальном вопросе и невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Ранее Трамп заявил, что Россия обладает сильной переговорной позицией, в отличие от Украины. Он намекнул, что украинская сторона проигрывает в конфликте, поскольку она потеряла много территорий.

Также американский лидер подчеркнул, что понимание того, что Украина не вступит в НАТО, было еще задолго до того, как президент России Владимир Путин пришел к власти.