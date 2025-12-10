«Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» на выезде обыграл миланский «Интер» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 10 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Англичане вырвали победу благодаря голу Доминика Собослаи. Венгр на 88-й минуте реализовал пенальти.

«Ливерпуль» благодаря победе набрал 12 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице. В активе Интера также 12 очков, но миланцы превосходят соперника по дополнительным показателям и находятся на пятой позиции.

В седьмом туре «Ливерпуль» 21 января на выезде сыграет с «Марселем». «Интер» днем раньше дома примет лондонский «Арсенал».