Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
01:02, 10 декабря 2025Спорт

«Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в гостях вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

«Ливерпуль» на выезде обыграл миланский «Интер» в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 10 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Англичане вырвали победу благодаря голу Доминика Собослаи. Венгр на 88-й минуте реализовал пенальти.

«Ливерпуль» благодаря победе набрал 12 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице. В активе Интера также 12 очков, но миланцы превосходят соперника по дополнительным показателям и находятся на пятой позиции.

В седьмом туре «Ливерпуль» 21 января на выезде сыграет с «Марселем». «Интер» днем раньше дома примет лондонский «Арсенал».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Украине предрекли скорое поражение из-за одного фактора

    Слуцкий заявил об обратном отчете дней власти Зеленского

    «Ливерпуль» вырвал победу у «Интера» в матче Лиги чемпионов

    На Украине мужчина напал на сотрудника ТЦК с топором-молотком

    «Самая сексуальная в мире судья» снялась на пляже в сетчатой юбке

    Фигуранты дела Долиной рассказали о возврате средств

    Мужчинам с плохой спермограммой дали несколько советов

    В американском штате произошла стрельба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok