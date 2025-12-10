Медведев оценил укомплектование Российской армии контрактниками

Медведев: Ориентиры по укомплектованию армии России на 2025 год почти достигнуты

Ориентиры по укомплектованию Российской армии контрактниками, поставленные президентом Владимиром Путиным на 2025 год, почти достигнуты. Такую оценку дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России, кадры с которого опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, с января в воинские части прибыли более 400 тысяч военнослужащих по контракту. Кроме того, более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

По состоянию на октябрь, число вступивших в ряды ВС России контрактников составляло 336 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов объявил об увеличении плана по набору на военную службу по контракту. По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции.