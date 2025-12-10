Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:49, 10 декабря 2025Россия

Медведев оценил укомплектование Российской армии контрактниками

Медведев: Ориентиры по укомплектованию армии России на 2025 год почти достигнуты
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ориентиры по укомплектованию Российской армии контрактниками, поставленные президентом Владимиром Путиным на 2025 год, почти достигнуты. Такую оценку дал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России, кадры с которого опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, с января в воинские части прибыли более 400 тысяч военнослужащих по контракту. Кроме того, более 34 тысяч человек были зачислены в добровольческие подразделения.

По состоянию на октябрь, число вступивших в ряды ВС России контрактников составляло 336 тысяч человек.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов объявил об увеличении плана по набору на военную службу по контракту. По его словам, комплектование войск является ключевым вопросом для обеспечения наступательных действий в зоне специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского уличили в коррупции на миллиард долларов

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Россиянам дали советы при падении на льду

    Мединский назвал европейских дипломатов андроидами

    Зеленскому предрекли бунты из-за его высказываний о Крыме и НАТО

    Рекордная сумма залога в миллиард рублей заявлена за главу российского агрохолдинга

    В столице российского региона семиклассница выпала из окна школы

    Азербайджан и НАТО подписали договор о взаимопонимании

    Лисовец описал свой наряд на Новый год словами «трусы рублей за 500»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok