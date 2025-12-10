Мерц заявил о желании Германии остаться партнером США

Мерц заявил, что хочет, чтобы США и ФРГ оставались партнерами в будущем

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что хочет, чтобы США и ФРГ оставались партнерами в будущем. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы немецкого правительства, Германия готовится к изменению трансатлантических отношений.

«Но я все еще хотел бы видеть это как партнерство, и я надеюсь, что Америка видит это так же в своих отношениях с Европой, а также с Германией», — сказал он.

Ранее Мерц заявил, что при следующей встрече с президентом США Дональдом Трампом скажет ему, что немецкая миграционная политика оказалась успешной. Он подчеркнул, что новая политика примерно вдвое сократила число просителей убежища в Германии.

