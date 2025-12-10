Захарова: Требование Зеленского к Западу по выборам цинично

Требование Владимира Зеленского к странам Запада по проведению выборов на Украине цинично. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

9 декабря Зеленский сообщил о готовности провести президентские выборы на Украине. В качестве условия он назвал «обеспечение безопасности» Западом.

«Считаю, это новый уровень цинизма даже для Зеленского, какой-то ход конем. Это вызов даже исходя из того, что он уже наворотил. Я не припомню ни одной страны, которая требовала бы обеспечения проведения на ее территории выборов и при этом не заявив о том, что утратила свою независимость», — отметила Захарова.

Ранее заявление Зеленского о выборах прокомментировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он высказывал мнение, что США взяли курс на смену украинского президента