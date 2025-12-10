Реклама

18:30, 10 декабря 2025

Мужчина спас тонущего сына ценой своей жизни

В США мужчина спас тонущего сына и захлебнулся
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: standret / Freepik

В штате Калифорния, США, 54-летний мужчина спас тонущего в озере Перрис сына ценой жизни. Об этом пишет Los Angeles Times.

Мужчина, чье имя не раскрывается, взял семилетнего сына на озеро, чтобы покатать его на каяке. Проигнорировав правила безопасности, он не надел ни на себя, ни на ребенка спасательные жилеты и спустил плавсредство на воду.

Посреди озера каяк неожиданно перевернулся, и мальчик стал тонуть. Отец тут же подхватил его на руки и старался держать так, чтобы тот не захлебнулся. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей. Когда они прибыли, то обнаружили, что ребенок цепляется за уже потерявшего сознание отца.

Их обоих вытащили на берег. Парамедики 45 минут тщетно пытались реанимировать мужчину. Его доставили в больницу вместе с сыном, однако спасти отца не удалось. Состояние мальчика стабилизируют.

Ранее сообщалось, что в США офицер Корабельной охраны Военно-морских сил США спас тонущего сына ценой собственной жизни. Сначала мужчина посадил мальчика на плечи и попытался доплыть так до берега, а, когда силы иссякли, заставил его добраться до берега самостоятельно.

