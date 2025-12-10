На Украине мирный план Трампа назвали туалетной бумагой

Украинский военкор Мирошников: Мирные инициативы Трампа — это туалетная бумага

Мирные инициативы президента США Дональда Трампа показывают свою несостоятельность на примере конфликтов Таиланда с Камбоджей и Руанды с Конго, поэтому мирный план Вашингтона по Украине — это туалетная бумага. Об этом заявил в Telegram украинский военный корреспондент Богдан Мирошников.

«Это все, что нужно знать о "мирных инициативах" Трампа, гарантиях безопасности и другой туалетной бумаге, которую он называет "мирной сделкой"», — заявил военкор.

Он выразил уверенность, что если Киев подпишет мирный план США, то конфликт на Украине очень скоро возобновится в еще более широких масштабах.

Ранее Трамп заявил, что Россия в отличие от Украины обладает сильной переговорной позицией по вопросу урегулирования конфликта, поскольку побеждает на фронте. Он также добавил, что положение Украины трудно назвать победой, и предложил репортеру продемонстрировать карты боевых действий, чтобы показать реальное положение дел.