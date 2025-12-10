Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:03, 10 декабря 2025Наука и техника

Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

SABCS: Препарат гиредестрант снижает вероятность рецидива рака молочной железы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom

Международное клиническое исследование под руководством ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выявило: инновационный препарат гиредестрант способен значительно снизить вероятность рецидива гормонозависимого рака молочной железы на ранних стадиях. Работа, представленная на симпозиуме SABCS, показала, что новый пероральный SERD-препарат эффективнее стандартной гормональной терапии.

В исследовании приняли участие более 4 000 пациентов с HR-позитивным, HER2-негативным раком молочной железы. За время наблюдения почти в три года гиредестрант снизил риск инвазивного рецидива на 30 процентов, а риск появления отдаленных метастазов — на 31 процент по сравнению с тамоксифеном и ингибиторами ароматазы. При этом переносимость терапии оказалась выше: прекращать лечение из-за побочных эффектов приходилось заметно реже.

Гиредестрант относится к новому поколению лекарств, которые не только блокируют, но и разрушают рецепторы эстрогена — ключевого механизма роста большинства опухолей молочной железы. Исследователи отмечают, что при подтверждении результатов препарат может стать самым значимым обновлением гормональной терапии за последние 25 лет и изменить подход к лечению ранних стадий рака.

Ранее ученые выяснили, что одуванчики могут стать перспективной основой для более мягких противораковых препаратов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже

    В МГУ обнаружили опасное заболевание

    Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России

    Стало известно о тяжелых травмах одной из самых красивых девушек мира

    Туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения и не выжила

    Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

    Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

    Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok