13:52, 10 декабря 2025Россия

Найдены куртки летчиков потерпевшего крушение в российском регионе военного самолета

IvanovoNews: Найдены куртки летчиков потерпевшего крушение под Иваново самолета
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На месте крушения военно-транспортного самолета в Ивановской области спасателям удалось найти только куртки летчиков. Об этом сообщает IvanovoNews.

По данным издания, тел членов экипажа не обнаружили до сих пор. В районе крушения на воде были замечены лишь три верхние мужские куртки.

Со слов очевидцев, три человека якобы спрыгнули в воду из самолета в момент падения. Однако эта версия официально не подтверждена.

Поиски приостановлены до улучшения погодных условий. Сейчас продолжать операцию затруднительно из-за сильного ветра, ледяного ливня со снегом, высоких волн и нулевой видимости.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. В ведомстве уточнили, что борт упал в безлюдном районе, и объявили о начале расследования причин произошедшего. Предварительно, на борту находились семь членов экипажа, никто из них не выжил.

