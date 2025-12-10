Назван фаворит матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Букмекеры назвали «Манчестер Сити» фаворитом матча ЛЧ против «Реала»

Букмекеры назвали фаворита матча шестого тура общего этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

Эксперты отдали небольшое предпочтение англичанам, которые играют в гостях. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.32. Победа хозяев оценивается коэффициентом 2,90. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,95.

Букмекеры предполагают, что игра получится результативной. На то, что в матче будет забито больше двух мячей, можно поставить с коэффициентом 1,47.

Игра пройдет в среду, 10 декабря, и начнется в 23:00 по московскому времени. После пяти туров «Реал» с 12 очками находится на 6-м месте в турнирной таблице. «Манчестер Сити» имеет в активе 10 очков и занимает 12-ю позицию.