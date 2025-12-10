Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 10 декабря 2025Из жизни

Несовершеннолетнюю девушку наняли охранять убийц и террористов

17-летнюю британку наняли надзирательницей в тюрьму с опасными преступниками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ChameleonsEye / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании несовершеннолетнюю девушку наняли в качестве тюремной надзирательницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 2021 году, однако Эмили Фрит лишь сейчас рассказала о нем прессе. 17-летняя британка официально получила работу в исправительном учреждении Эрлсток в Уилтшире по программе обучения офицеров. Ей предоставили полный набор ключей, рацию и допуск к патрулированию тюремных корпусов в учреждении категории C, где содержались осужденные убийцы и террористы, в том числе один из исполнителей лондонских терактов 2005 года. Девушка выполняла все обязанности специально подготовленного офицера, включая проверку посетителей на контрабанду и вечерние переклички заключенных, пока ее возраст случайно не обнаружили через две недели работы.

«Это шокирует, тюрьмы должны быть безопасными, но никто даже не провел базовых проверок. Где была защита? Я была ребенком, которого поместили в опасную среду», — выразила возмущение Фрит. Британка также раскрыла случаи нарушения трудовой дисциплины и коррупции среди персонала, включая романы охранниц с преступниками и провоз запрещенных предметов.

Материалы по теме:
«Зона никого не отпускает» Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
«Зона никого не отпускает»Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
10 сентября 2018
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать» Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
«Они били меня шокером, кричали: сейчас будем насиловать»Его пытки тюремщиками прогремели на всю страну. Он боится, что за ним придут
3 октября 2018

После обнаружения ошибки Фрит отстранили от работы до 18-летия, сохранив ей полную зарплату. Она проработала в тюрьме еще полтора года, прежде чем уволиться. Фрит заявила, что этот опыт «разрушил ее жизнь» — в первую очередь, из-за жестокости и коррумпированности коллег и начальства.

Министерство юстиции признало «исторический случай» с Фрит, объяснив его продолжающимся «кризисом тюремной системы». При этом источник заявил, что возраст соискателей обычно проверяется на нескольких этапах.

Ранее опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. По ее мнению, причина сложившейся ситуации заключается в огромной текучке, низких зарплатах и снижении стандартов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Россиянин описал жизнь в США фразой «если человек купил дом, его начинают жалеть»

    Жители Украины начали открыто выступать против Зеленского

    Долина назвала спорную квартиру основным местом жительства

    В Москве пройдут мастер-классы по фигурному катанию

    Несовершеннолетнюю девушку наняли охранять убийц и террористов

    Непойманные изменники поделились опытом

    Постпред Украины в ООН перешел на русский и процитировал известный советский фильм

    Пленный раскрыл схему командиров ВСУ по уклонению от выплат семьям погибших

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok