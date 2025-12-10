Несовершеннолетнюю девушку наняли охранять убийц и террористов

17-летнюю британку наняли надзирательницей в тюрьму с опасными преступниками

В Великобритании несовершеннолетнюю девушку наняли в качестве тюремной надзирательницы. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 2021 году, однако Эмили Фрит лишь сейчас рассказала о нем прессе. 17-летняя британка официально получила работу в исправительном учреждении Эрлсток в Уилтшире по программе обучения офицеров. Ей предоставили полный набор ключей, рацию и допуск к патрулированию тюремных корпусов в учреждении категории C, где содержались осужденные убийцы и террористы, в том числе один из исполнителей лондонских терактов 2005 года. Девушка выполняла все обязанности специально подготовленного офицера, включая проверку посетителей на контрабанду и вечерние переклички заключенных, пока ее возраст случайно не обнаружили через две недели работы.

«Это шокирует, тюрьмы должны быть безопасными, но никто даже не провел базовых проверок. Где была защита? Я была ребенком, которого поместили в опасную среду», — выразила возмущение Фрит. Британка также раскрыла случаи нарушения трудовой дисциплины и коррупции среди персонала, включая романы охранниц с преступниками и провоз запрещенных предметов.

После обнаружения ошибки Фрит отстранили от работы до 18-летия, сохранив ей полную зарплату. Она проработала в тюрьме еще полтора года, прежде чем уволиться. Фрит заявила, что этот опыт «разрушил ее жизнь» — в первую очередь, из-за жестокости и коррумпированности коллег и начальства.

Министерство юстиции признало «исторический случай» с Фрит, объяснив его продолжающимся «кризисом тюремной системы». При этом источник заявил, что возраст соискателей обычно проверяется на нескольких этапах.

Ранее опытная надзирательница Ванесса Фрейк, много лет работавшая в британских тюрьмах, объяснила склонность других сотрудниц к сексу с заключенными. По ее мнению, причина сложившейся ситуации заключается в огромной текучке, низких зарплатах и снижении стандартов.