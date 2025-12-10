Реклама

15:34, 10 декабря 2025

Новый образ Оксаны Самойловой описали в сети фразой «просто жесть»

Кадр: Андрей Чернуцкий / Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)

Новый образ российской блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой описали в сети фразой «просто жесть». Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,6 миллиона подписчиков.

37-летняя знаменитость предстала на размещенных кадрах в полный рост в компании латвийского блогера Андрея Чернуцкого. Она прошлась по красной ковровой дорожке в черном кроп-топе со стразами и брюках капри с камуфляжным принтом.

В то же время инфлюэнсерша надела туфли на шпильках в сочетании с носками и кожаный ремень с металлическими заклепками, а также бейсболку козырьком назад и очки в стиле 2000-х годов.

«Этот наряд просто жесть. За столько лет впервые вижу, чтобы Оксана была некрасиво одета», «Такой нелепый лук», «Кринжанула так кринжанула», «При наличии безграничных возможностей одеваться как пожеванный сапог», — заявили юзеры.

В ноябре Оксана Самойлова расстегнула надетую на голое тело куртку перед камерой.

