Наука и техника
18:53, 10 декабря 2025Наука и техника

Обнаружен ранний сигнал развития психоза

MP: Ранние изменения в работе нейронных сетей указывают на риск развития психоза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: TheVisualsYouNeed / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Национального университета Сингапура обнаружили: у молодых людей с высоким риском развития психоза мозг начинает работать иначе задолго до того, как появляются первые клинические признаки. Работа, опубликованная в Molecular Psychiatry (MP), показала, что нарушение связности между ключевыми областями мозга — прежде всего в лобных и височных долях — можно зафиксировать за годы до возможного развития заболевания.

Ученые использовали сетевой анализ мозга и выявили, что у группы высокого риска нейронные сети менее эффективно обрабатывают информацию: локальные связи ослаблены, а взаимодействие между отдаленными областями затруднено. Причем у тех, у кого впоследствии развивался психоз, эти изменения были выражены сильнее. Несмотря на минимальные симптомы на момент обследования, мозговые сети уже демонстрировали характерные сбои. Результаты основаны на анализе более чем 3000 МРТ-сканов участников из 31 международного центра.

Авторы подчеркивают, что психоз — не внезапное состояние, а длительный биологический процесс, который можно обнаружить по изменению архитектуры мозга. Ранняя диагностика таких сетевых нарушений может открыть «окно возможностей» для вмешательства до начала болезни, улучшая прогноз и снижая риски для молодых людей.

Ранее ученые обнаружили, что регулярное употребление орехов может снижать риск возникновения депрессивных симптомов.

