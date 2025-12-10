Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:04, 10 декабря 2025Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

Кушанашвили заявил, что Долина не вернет деньги покупательнице квартиры Лурье
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Российский телеведущий Отар Кушанашвили отказался верить словам певицы Ларисы Долиной, которая пообещала вернуть деньги покупательнице своей квартиры Полине Лурье, после того как суд вернул певице недвижимость, а Лурье оставил без денег и приобретенного жилья. О деле народной артистки России он высказался в шоу «Каково?!», выпуск вышел на YouTube.

«Лариса Долина, если ее не принудить, никогда ни за какие коврижки не вернет деньги Полине Лурье, (...) хотя и пообещала это сделать», — сказал ведущий.

По словам Кушанашвили, он пришел к такому выводу на основании высказываний певицы в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. В частности, он отметил, что Долина не озвучила сроки возвращения денег.

Заявление артистки о том, что сейчас у нее нет денег, которые она планирует вернуть Лурье, ведущий назвал хитростью. «Таким образом она приготовила себе запасной аэродром. Она скажет: "Помните, я в том эфире еще сказала, что денег у меня нет?"» — объяснил Кушанашвили.

Материалы по теме:
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег. Почему так происходит?
Россию охватил «бабка-террор». Люди покупают квартиры, а потом остаются без жилья и денег.Почему так происходит?
13 ноября 2025
«Просто кинули на деньги» Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
«Просто кинули на деньги»Что говорят адвокаты о деле Долиной и сможет ли Полина Лурье добиться справедливости в Верховном суде
3 декабря 2025

Долина в эфире «Пусть говорят» заявила, что мошенническая схема, жертвой которой она оказалась, не имеет отношения к Лурье, и пообещала вернуть ей потраченные на квартиру средства. «Этих денег у меня нет, но я на всю страну обещаю в полном объеме все вернуть», — сказала артистка, не уточнив, когда именно она планирует это сделать.

Лариса Долина, будучи под влиянием мошенников, продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей, а вырученные средства и свои сбережения передала аферистам. Позднее суды вернули артистке недвижимость. Покупательница квартиры, 34-летняя предпринимательница, мать-одиночка Полина Лурье осталась без жилья и не получила обратно деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Россиянин показал место расправы над знакомой из-за 400 тысяч рублей и попал на видео

    В ВСУ опровергли слова Сырского

    В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

    «Мисс Турция» избила российскую модель на «гаремной» вечеринке у влиятельного бизнесмена

    Врач высказался об опасности популярного алкогольного сувенира

    Военный рассказал о процессе создания демилитаризованных зон

    Сигнал SOS подал один из сегментов немецкой экономики

    Отар Кушанашвили отказался верить Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok