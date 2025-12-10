Парамедик стал домогаться пациентки в машине скорой помощи и записал это на видео

В штате Флорида, США, судят парамедика Джеймса Мелади. Его обвиняют в том, что он воспользовался состоянием пациентки, нуждавшейся в неотложной помощи, и надругался над ней, пишет People.

Мелади арестовали в сентябре 2024 года. Это произошло после того, как полиция получила видео непристойного характера, которое он записал в машине скорой помощи по пути в больницу. На снятых им кадрах видно, как он домогается пациентки, находящейся в бессознательном состоянии.

В марте 2025 года мужчине предъявили еще несколько обвинений. Полиции стало известно, что он крал кредитные карты и удостоверения личности пациентов и совершал с помощью них различные покупки. Пострадали по меньшей мере три человека. Мелади отвергает обвинения.

