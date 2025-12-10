Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

Полковник Матвийчук: ИИ широко применяется в российской армии

Искусственный интеллект (ИИ) сегодня широко применяется в российской армии, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал, что ИИ используют в пилотировании, а также на поле боя.

«ИИ используется уже всеми современными армиями, и Россией в том числе, — сказал Матвийчук. — В частности, его широко применяют летчики, а также операторы беспилотных летательных систем, военно-космические силы. ИИ также внедряется в информационные системы логического мышления, помогая принимать решения на поле боя».

Специальные программы, используемые в зоне боевых действий, как рассказал полковник, уже сегодня помогают анализировать ситуацию и дают рекомендации. Но финальное решение, подчеркнул военный, всегда остается за человеком.

«Есть логические алгоритмы принятия решений. Программа может определять цели и задачи, которые вытекают из ситуации на поле боя, из наличия сил и средств у обеих сторон, потом конкретизировать их. ИИ способен предлагать человеку конкретные решения. Но это именно помощь и рекомендации — машина не имеет силы без человека. Оператор анализирует предложенные решения и может дать команду на выполнение или довести вариант ИИ до совершенства», — объяснил Матвийчук.

Ранее боец с позывным Аид заявил о напряженной обстановке в зоне СВО и «что-то мутящих» украинских военных. По словам военнослужащего, его подразделению противостоят «бесконечные расчеты» операторов беспилотных летательных аппаратов ВСУ.