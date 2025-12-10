Польша захотела передать Киеву списанные истребители

Генштаб: Польша ведет переговоры о передаче Киеву списанных МиГ-29

Польша ведет переговоры о передаче Киеву списанных истребителей МиГ-29. Об этом Генштаб польской армии заявил на своей странице в социальной сети X.

«Сообщается, что ведутся переговоры с украинской стороной о передаче самолетов МиГ-29. Передача самолетов связана с достижением ими целевых эксплуатационных ресурсов и отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша. Сообщаем, что окончательное решение еще не принято», — говорится в сообщении.

Генштаб уточнил, что передача самолетов станет частью политики союзников по поддержке Украины и поддержанию безопасности восточного фланга НАТО.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что лучшая помощь, которую поляки могут предоставить Украине, — это вернуть на родину молодых украинских граждан мужского пола. По его словам, странно, что столько миллионов молодых мужчин выехали с Украины.