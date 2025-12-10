Попавшую в реанимацию после избиения российскую инста-модель заподозрили в эскорте

Попавшая в реанимацию после избиения модель Тартанова могла заниматься эскортом

Российскую инста-модель Анжелику Тартанову, которая попала в реанимацию после избиения, заподозрили в эскорте. Соответствующий материал публикует Life.

По данным издания, 33-летняя манекенщица вела активную жизнь в закрытых тематических чатах и группах. При этом ее привлекали темы заработка, знакомств, эскорта, путешествий, преимущественно в Таиланд и Дубай. Кроме того, Тартанова могла заниматься блокчейном и криптовалютой, а также азартными играми.

Известно, что в апреле россиянка останавливалась в фешенебельном отеле Таиланда и искала себе компанию. «Прилетела на Пхукет в отель Marriott. Ищу компанию. Буду до 17 [апреля]», — публиковала Тартанова в ряде местных русскоязычных чатов. Несколько мужчин поставили лайки на ее запрос.

В то же время известно, что модель занималась сводничеством.

«Знакомство на содержание — ищу миллиардеру девушку. Мужчине 53 года, без вредных привычек. Знаю давно. Рассматривает с любого города. Строго все свое (имеется ввиду без силиконовых имплантов в груди и накаченных губ). Возраст не младше 23. Фейки мимо», — писала Тартанова на шести разных площадках, в том числе на крупнейшем в стране нелегальном портале эскорт-услуг (орфография автора сохранена).

Примечательно, что после поездки в Таиланд женщина перестала что-либо публиковать в Telegram, а позже удалила свой аккаунт в мессенджере. Предположительно, в дальнейшем модель пользовалась телефоном своего разыскиваемого ухажера, на который она завела новые аккаунты.

Ранее в декабре избитая российская инста-модель назвала имя обидчика. Экс-возлюбленного Тартановой ищет полиция, потому что он находится в бегах.