Последствия обрушения помощи Украине оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вынуждены использовать оружие из старых поставок

Возможности Европы самостоятельно поддерживать Украину намного меньше, чем при участии США, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Следствием обрушения помощи, по его мнению, станут проблемы с вооружением.

«Конечно, главная проблема для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это нехватка людей. Оружия пока хватает. Мы видим, что, когда противник отступает, он оставляет большое количество оружия на позициях», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, как он заметил, дефицит у ВСУ уже ощущается — на это указывает, в частности, то оружие, которое использует армия Украины.

«У Европы намного меньше возможностей помогать Украине, чем у США. И мы видим, что до сих пор ВСУ используют американское оружие из старых поставок. Так что ничего хорошего отказ США поддерживать этот конфликт Украине не принесет», — заключил военный эксперт.

Ранее в Кильском институте мировой экономики (IfW) в Германии сообщили, что военная помощь Украине значительно сократилась во второй половине года. Европейские союзники не смогли компенсировать недостаток поддержки со стороны США.