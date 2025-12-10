Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:10, 10 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Последствия обрушения помощи Украине оценили

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ вынуждены использовать оружие из старых поставок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Возможности Европы самостоятельно поддерживать Украину намного меньше, чем при участии США, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Следствием обрушения помощи, по его мнению, станут проблемы с вооружением.

«Конечно, главная проблема для Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это нехватка людей. Оружия пока хватает. Мы видим, что, когда противник отступает, он оставляет большое количество оружия на позициях», — сказал Дандыкин.

Тем не менее, как он заметил, дефицит у ВСУ уже ощущается — на это указывает, в частности, то оружие, которое использует армия Украины.

«У Европы намного меньше возможностей помогать Украине, чем у США. И мы видим, что до сих пор ВСУ используют американское оружие из старых поставок. Так что ничего хорошего отказ США поддерживать этот конфликт Украине не принесет», — заключил военный эксперт.

Ранее в Кильском институте мировой экономики (IfW) в Германии сообщили, что военная помощь Украине значительно сократилась во второй половине года. Европейские союзники не смогли компенсировать недостаток поддержки со стороны США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok