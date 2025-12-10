Реклама

В Германии заявили об обрушении помощи Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военная помощь Украине значительно сократилась во второй половине года, а европейские союзники не смогли компенсировать недостаток поддержки со стороны США. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики (IfW) в Германии.

Согласно исследованию, международная помощь Украине обрушивается, а 2025 год может стать годом с наименьшим объемом новой помощи Украине с начала конфликта. По данным института, к октябрю Украина получила военную помощь в размере 32,5 миллиарда евро. Для достижения уровня помощи, полученной в период с 2022 по 2024 год, к концу года потребуется дополнительно 9,1 миллиарда евро. Для этого, как пояснил институт, ежемесячный объем выделяемых средств должен быть вдвое выше чем в последние месяцы.

Исследователи также обратили внимание на различие трат европейских доноров. Так, Германия почти втрое увеличила свои средние ежемесячные ассигнования, в то время как Франция и Великобритания увеличили их более чем вдвое. Однако, по данным IfW, по сравнению с валовым внутренним продуктом 2021 года эти три страны по-прежнему значительно отстают от ведущих доноров — Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции.

Ранее США на встрече министров финансов стран G7 объявили о сокращении своей финансовой помощи Украине. По словам высокопоставленного европейского источника, в ходе встречи американская делегация заявила, что Вашингтон сократит поддержку Украины после выплаты последних траншей кредита G7, о котором администрация экс-президента США Джо Байдена договорилась в 2024 году.

