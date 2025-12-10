Посол России раскритиковал Нобелевскую премию мира

Посол Корчунов: Премия мира ассоциируется с вмешательством во внутренние дела

Нобелевская премия мира теперь ассоциируется с вмешательством во внутренние дела. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов, сообщает РИА Новости.

«Нобелевская премия мира на современном этапе используется в качестве инструмента гибридного воздействия на неугодные власти», — отметил он, комментирую передачу премии дочери венесуэльского оппозиционного политика Марии Корины Мачадо.

Ранее Мачадо призвала администрацию президента США Дональда Трампа к военной эскалации в регионе, так как, по ее мнению, это единственный способ отстранить от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом она заявила, что у нее есть конкретный план действий на первые 100 часов после возможного падения режима.