Посольство России обвинило Британию в «зашкаливающем цинизме»

Посольство России в Лондоне: Санкции Великобритании против Правфонда циничны

Новые санкции Великобритании против России циничны, так как в них включен Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Правфонд). Об этом заявило посольство России в Лондоне, передает ТАСС.

«Цинизм принятого решения зашкаливает. Напомним, что главной функцией Фонда является оказание поддержки тем проживающим за пределами родины россиянам, которые столкнулись с необходимостью защитить свои права в иностранных судах, но испытывают сложности с оплатой услуг юристов», — отметили в дипмиссии.

По словам представителей посольства, внесение Правфонда в санкционные списки Британии лишает «наиболее уязвимых представителей российской диаспоры», которые уже сталкиваются с давлением со стороны местных властей, возможности отстоять законные права и интересы.

9 декабря Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций.