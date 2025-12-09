Реклама

Мир
18:20, 9 декабря 2025

Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Coombs / Reuters

Великобритания расширила антироссийский санкционный список на семь позиций. Об этом свидетельствует документ на сайте британского правительства.

Ограничения были введены, в частности, против философа Александра Дугина и Центра геополитических экспертиз, а также в отношении Фонда защиты и поддержки прав соотечественников, проживающих за рубежом.

4 декабря Соединенное Королевство также расширило список антироссийских санкций. Ограничительные меры введены против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Они, как указали на Даунинг-стрит, связаны с так называемым делом Дон Стерджес и ее мужа Чарли Роули, которые отравились в Эймсбери в июне 2018 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти санкции, заявив, что эти «безвкусные байки из английского склепа» уже надоели.

