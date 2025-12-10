Постсоветский президент посетит Ашхабад вместе с Путиным

Токаев посетит Ашхабад вместе с Путиным 11 и 12 декабря

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит столицу Туркмении Ашхабад 11 и 12 декабря вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет пресс-служба казахстанского главы государства Aqorda в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев 11–12 декабря посетит Ашхабад для участия в работе форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана», — говорится в сообщении.

Накануне в Кремле сообщили, что Владимир Путин также посетит Туркмению 11-12 декабря, где посетит аналогичные мероприятия. Сообщается, что в Ашхабаде у него запланированы встречи с зарубежными лидерами.

Туркменистан является постсоветской страной, с закрепленным нейтральным статусом в Конституции. Он был утвержден в ООН в 1995 году. Туремения также единственная из центральноазиатских стран республика, не вошедшая в состав Содружества независимых государств (СНГ).