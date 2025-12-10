Реклама

10 декабря 2025

Призыв Маска распустить ЕС объяснили его войной с евробюрократией

Рар: Маск призывает распустить ЕС из-за войны, которую ему объявила Европа
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Предприниматель Илон Маск призывает распустить Евросоюз по причине войны, которую ему объявила евробюрократия, а также из-за поддержки партии «Альтернатива для Германии», которая выступает против Еврокомиссии, объяснил газете «Взгляд» политолог Александр Рар.

Он отметил также, что в ЕС пытаются ограничить работу платформы Х. Рар спрогнозировал подыгрывание Белого дома правым силам в Европе. «Поэтому можно ожидать, что власть Еврокомиссии в трансатлантическом контексте начнет снижаться. Судя по всему, в дальнейшем мы увидим возвращение Европы к системе национальных правительств. Но ЕК и Европарламент будут яростно сопротивляться любой реформе, которая лишает их власти», — посчитал аналитик.

Ранее Илон Маск призвал ликвидировать Европейский союз (ЕС) и вернуть суверенитет отдельным странам, «чтобы правительства могли лучше представлять свой народ».

Также он призвал сделать выборной Еврокомиссию. Таким призывом он ответил на публикацию одного из пользователей, который назвал ЕК раковой опухолью и заявил, что 32 тысячи ее служащих только создают законы, с которыми «никто не согласен». Комментатор выразил мнение, что европейцам необходимо голосовать за партии, способные оказать давление на Евросоюз.

