Из жизни
12:11, 10 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала шесть новых слов

Радиостанция УВБ-76 передала шифровки со словами «дымозюзя» и «спинобаз»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Tudor_thephotoguy / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала сообщения со словами, которые прежде не звучали в эфире. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Первая передача так называемой радиостанции Судного дня была зафиксирована в 09:08 по московскому времени. Она содержала слово «мюоносвод». В 09:11 по московскому времени станция передала шифровку со словом «спинобаз». За ней, в 10:38 по московскому времени, последовало сообщение со словом «фригория». Всего через 18 минут УВБ-76 выдала в эфир сразу три слова: «опальный», «сноповый» и «дымозюзя».

Все шесть слов — новые, они прозвучали на радиостанции впервые. В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

