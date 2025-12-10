Реклама

Культура
11:45, 10 декабря 2025Культура

Раскрыт многомиллионный гонорар «Тату» за новогодние концерты

«Абзац»: Группа «Тату» зарабатывает по 17,5 миллиона рублей за корпоратив
Ольга Коровина

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группа «Тату» (t.A.T.u.) зарабатывает более 17 миллионов рублей за выступление в новогодние праздники. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на представителей ивент-агентства.

«У "Тату" есть свободные даты. Их гонорар составляет 17,5 миллиона рублей», — сообщили собеседники издания. Уточняется, что в райдер исполнительниц входят сливки, бутерброды, шоколад, фрукты, красное и белое вино, пиво, водка и коньяк.

«Тату» начали свою историю в 1999 году, а ушли с большой сцены в 2011-м. Кульминационной точкой в их карьере можно назвать участие в конкурсе «Евровидение» в 2003 году, где дуэт занял третье место. В 2025-м группа объявила о выходе новых песен и подготовке к мировому гастрольному туру. Известно, что билеты на их концерт в Мексике раскупили за 10 минут.

Ранее певица Лена Катина призналась, что посчитала позором выступление «Тату» на «Евровидении». Участница группы пояснила, что в тот период они с Юлией Волковой пели под фонограмму почти на каждом концерте, в то время как на конкурсе нужно было петь живьем.

