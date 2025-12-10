Создан игровой ноутбук с растягиваемым экраном

Windows Latest: Lenovo представит первый игровой ноутбук с растягиваемым экраном

Китайская корпорация Lenovo создала первый в мире игровой ноутбук со сворачиваемым экраном. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Источники медиа выяснили, что IT-гигант собрался представить геймерский ноутбук под брендом Legion, который будет иметь растягиваемый экран. Дисплей устройства получит OLED-матрицу, которую можно будет расширять по горизонтали — как слева, так и справа. Журналисты назвали будущий аппарат идеально подходящим для геймеров, так как он получит удобное соотношение сторон 21:9.

Ноутбук Legion Pro Rollable получит процессор Intel Core Ultra. О фиксированных размерах сворачиваемого экрана ничего не известно, однако он будет поддерживать частоту не менее 120 герц. Увеличивать или уменьшать размеры экрана можно будет с помощью роликового механизма. По краям дисплея будет находиться рамка, которая должна защитить дисплей от поломки.

Lenovo Legion Pro Rollable должны представить на выставке CES 2026, которая состоится в начале года. Это будет второй ноутбук Lenovo с растягиваемым экраном — первый ThinkBook Plus Rollable представили на мероприятии CES в январе 2025 года.

Ранее журналисты изданий PCMag и ZDNet предсказали, что Windows 12 выйдет в 2027 году. Релиз операционной системы (ОС) связали с окончанием поддержки последней версии Windows 11.