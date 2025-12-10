Реклама

13:49, 10 декабря 2025Экономика

Россиян призвали готовиться к «новому экономическому средневековью»

Аналитик Зубец призвал россиян смириться со стабильностью без развития
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В настоящее время мировая экономика на пороге вступления в эпоху без сильных экономических взрывов и потрясений, для этого периода характерны стабильность без существенного развития. Такое мнение высказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, его слова приводит Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

В обозримом будущем глобальная экономика столкнется с рядом проблем, включая замедление темпов роста и угрозу стагнации. Все это будет характерно и для российского ВВП. На этом фоне гражданам следует подготовиться к «новому экономическому средневековью», констатировал Зубец. «Это новое средневековье — возврат к стабильности без развития, которое нас всех ждет», — резюмировал аналитик.

В истории мировой экономики периоды технологических открытий и бурного развития чередовались с затяжными периодами стагнации, напомнил Зубец. «Экономический взрыв, в котором мы живем, к которому мы привыкли, — ему 200 лет», — пояснил эксперт. Следом за этим периодом, по его мнению, неизбежно должна наступить эпоха небольшого экономического роста. Переход к новому этапу, согласно прогнозу аналитика, произойдет в ближайшие 20-30 лет.

О неизбежной стагнации российской экономики после нескольких лет ускоренного роста ранее предупреждали в том числе специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Весомых новых драйверов для сохранения динамики 2023-2024 годов к настоящему времени не осталось, подчеркнули аналитики. «Модель, основанная на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, больше не работает», — резюмировали эксперты.

