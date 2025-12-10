В России автомобилистам разрешат управлять болотоходами и багги

«Ъ»: Сенатор Кутепов предложил пустить водителей за руль багги и болотоходов

Водителям, имеющим права категории B, С и D, предложили дать возможность управлять тяжелыми багги, вездеходами и болотоходами. Сегодня для этого требуется удостоверение тракториста-машиниста, и сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой упразднить норму. Как сообщает «Коммерсантъ», в кабмине предложение поддержали.

По мнению политика, нововведение может стать логичным продолжением реформы, согласно которой автомобилистам с правами соответствующих категорий разрешено управлять внедорожной спецтехникой категории AI, то есть квадроциклами и снегоходами. Он подчеркнул, что мера положительно сказывается на развитии внутреннего туризма, так что теперь нужно распространить ее и на тяжелую технику категории AII.

Кутепов отмечает, что граждане активно интересуются «исследованием природных достопримечательностей», при этом многие не получают удостоверение тракториста-машиниста в Гостехнадзоре, так что управляют спецтранспортом незаконно. Штраф за нарушение составляет от 500 до 1 500 рублей.

Тем временем с 1 марта 2027 года в силу вступит закон, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции получат новое основание для лишения граждан водительских прав. Как пояснил почетный адвокат России Леонид Ольшанский, аннулировать документ будут в случаях, когда во время медосмотра у водителей будут выявлены медицинские противопоказания, но вернуть его будет возможно после прохождения лечения.