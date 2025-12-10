Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 10 декабря 2025Экономика

В России автомобилистам разрешат управлять болотоходами и багги

«Ъ»: Сенатор Кутепов предложил пустить водителей за руль багги и болотоходов
Светлана Ходос

Фото: HelloDavidPradoPerucha / Designed by freepik

Водителям, имеющим права категории B, С и D, предложили дать возможность управлять тяжелыми багги, вездеходами и болотоходами. Сегодня для этого требуется удостоверение тракториста-машиниста, и сенатор Андрей Кутепов выступил с инициативой упразднить норму. Как сообщает «Коммерсантъ», в кабмине предложение поддержали.

По мнению политика, нововведение может стать логичным продолжением реформы, согласно которой автомобилистам с правами соответствующих категорий разрешено управлять внедорожной спецтехникой категории AI, то есть квадроциклами и снегоходами. Он подчеркнул, что мера положительно сказывается на развитии внутреннего туризма, так что теперь нужно распространить ее и на тяжелую технику категории AII.

Кутепов отмечает, что граждане активно интересуются «исследованием природных достопримечательностей», при этом многие не получают удостоверение тракториста-машиниста в Гостехнадзоре, так что управляют спецтранспортом незаконно. Штраф за нарушение составляет от 500 до 1 500 рублей.

Тем временем с 1 марта 2027 года в силу вступит закон, согласно которому сотрудники Госавтоинспекции получат новое основание для лишения граждан водительских прав. Как пояснил почетный адвокат России Леонид Ольшанский, аннулировать документ будут в случаях, когда во время медосмотра у водителей будут выявлены медицинские противопоказания, но вернуть его будет возможно после прохождения лечения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok