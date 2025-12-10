Реклама

Экономика
07:50, 10 декабря 2025Экономика

Россиянам назвали сферу с самой высокой медианной зарплатой

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pixabay

В начале зимы 2025 года наибольшую медианную зарплату в России предлагают в топ-менеджменте, в этом сегменте показатель составляет 148 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков hh.ru.

Следом расположились сферы стратегий, инвестиций, консалтинга, а также транспорта, логистики и перевозок. Там медианная зарплата составляет 129,4 тысячи и 120,7 тысячи рублей соответственно при среднем показателе в 83,7 тысячи (плюс 14 процентов год к году), уточнили эксперты.

Среди регионов лидером по уровню предлагаемой медианной зарплаты оказалась Магаданская область. В этом субъекте показатель в начале декабря составил 119,3 тысячи рублей. В топ-5 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (118,6 тысячи), Москва (106,7 тысячи), Республика Саха (103,6 тысячи) и Амурская область (100 тысяч), резюмировали аналитики.

После стремительного роста окладов в России в 2023-2024 годах динамика стала постепенно замедляться, отмечали ранее в Центробанке (ЦБ), В регуляторе объяснили подобную динамику в том числе охлаждением на рынке труда. В последнее время конкуренция за новых сотрудников среди отечественных работодателей стала падать. Искать работников с учетом растущих издержек становится невыгодно для многих компаний. На этом фоне приоритетом для ряда организаций стало повышение производительности труда действующих сотрудников.

