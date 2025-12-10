Россиянам покажут чондарг

Ансамбль из Ингушетии представит возрожденный инструмент чондарг

Ансамбль аутентичных инструментов «ОВЛА» представит на концерте в Санкт-Петербурге 14 декабря чондарг, который полностью исчез из культуры в XX веке и был воссоздан в наши дни. Об этом сообщили в правительстве Ингушетии.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Калейдоскоп народностей». Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что подобные проекты важны для сохранения национальной идентичности.

«Наше наследие, такое как эпические сказания и уникальные инструменты, — это живая история, которую должен услышать и узнать весь мир. Оно имеет огромный потенциал, потому что говорит на универсальном языке искусства, понятном всем, и при этом глубоко укоренено в нашей истории и традициях», — сказал он.

Чондарг, специально изготовленный к концерту, передадут в фонд Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на территории башенного комплекса Герити в Ингушетии древние родовые захоронения, самые ранние из которых относятся к доисламской эпохе.