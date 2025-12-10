Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:24, 10 декабря 2025Моя страна

Россиянам покажут чондарг

Ансамбль из Ингушетии представит возрожденный инструмент чондарг
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Анзор Аушев / YouTube

Ансамбль аутентичных инструментов «ОВЛА» представит на концерте в Санкт-Петербурге 14 декабря чондарг, который полностью исчез из культуры в XX веке и был воссоздан в наши дни. Об этом сообщили в правительстве Ингушетии.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Калейдоскоп народностей». Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что подобные проекты важны для сохранения национальной идентичности.

«Наше наследие, такое как эпические сказания и уникальные инструменты, — это живая история, которую должен услышать и узнать весь мир. Оно имеет огромный потенциал, потому что говорит на универсальном языке искусства, понятном всем, и при этом глубоко укоренено в нашей истории и традициях», — сказал он.

Чондарг, специально изготовленный к концерту, передадут в фонд Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили на территории башенного комплекса Герити в Ингушетии древние родовые захоронения, самые ранние из которых относятся к доисламской эпохе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok