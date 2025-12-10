Россияне нашли игрушку в виде странной зверюшки и озадачились

Археологи нашли в Пскове свистульку в виде странной зверюшки

В Пскове откопали игрушку из Средневековья, на которой когда-то свистели дети и взрослые. Археологи были очень озадачены древним изделием, не понимая, что за зверушку в виде необычной «милой птички» с хохолком или в шапочке они нашли, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Уникальное изделие попалось специалистам на Плехановском посаде в Пскове. «Он еще называется Петровским посадом. И располагается на дороге на Новгород», — сказано в сообщении.

Свистульку вытащили из «потревоженного» культурного слоя, который охватывает период с XV по XIX век. Птичка вылеплена из глины, она довольно светлая и большая. На тельце остались крылья, где также находятся отверстия для игры, а на ее голове — хохолок или шапка. Игрушку сделали с мощным клювом и «щечками» по бокам от него.

В сети специалисты предложили россиянам несколько вариантов «зверюшек». Многие подписчики сказали, что это домашняя птица, а кто-то в шутку даже заявил, что это «одноклювый двоекрыл».

