Россияне нашли игрушку в виде странной зверюшки и озадачились

Археологи нашли в Пскове свистульку в виде странной зверюшки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

В Пскове откопали игрушку из Средневековья, на которой когда-то свистели дети и взрослые. Археологи были очень озадачены древним изделием, не понимая, что за зверушку в виде необычной «милой птички» с хохолком или в шапочке они нашли, сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Уникальное изделие попалось специалистам на Плехановском посаде в Пскове. «Он еще называется Петровским посадом. И располагается на дороге на Новгород», — сказано в сообщении.

Свистульку вытащили из «потревоженного» культурного слоя, который охватывает период с XV по XIX век. Птичка вылеплена из глины, она довольно светлая и большая. На тельце остались крылья, где также находятся отверстия для игры, а на ее голове — хохолок или шапка. Игрушку сделали с мощным клювом и «щечками» по бокам от него.

В сети специалисты предложили россиянам несколько вариантов «зверюшек». Многие подписчики сказали, что это домашняя птица, а кто-то в шутку даже заявил, что это «одноклювый двоекрыл».

Ранее в славянском могильнике VIII века в Старой Ладоге был найден необычный «талисман» Рюриковичей — редчайшая подвеска из медного сплава с геральдическим знаком династии. Тем временем в Великом Новгороде специалистам попались необычные тысячелетние «драконы в драке», а под Псковом откопали статуэтку загадочного зверька-водолея XV-XVI веков.

