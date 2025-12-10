Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

В Карачаево-Черкесии арестовали мужчину, расправившегося с должником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, 2 ноября 1996 года мужчина по предварительному сговору со знакомыми с целью получения долга перед одним из них дождался на проселочной дороге должника и, используя автомат, произвел не менее 15 выстрелов по автомобилю пострадавшего.

В результате водитель машины получил ранения, несовместимые с жизнью, а пассажир пострадал. В 1997 году следствие по уголовному делу было приостановлено и возобновлено в октябре этого года.

4 декабря подозреваемого задержали и предъявили обвинение. Он в полном объеме признал вину.

Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2,5 месяца.

