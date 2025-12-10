Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

Россиянка получила ожоги 40 процентов тела и перенесла четыре операции в Кении

Россиянка получила ожоги 40 процентов тела в Кении после того, как местные жители подожгли рядом с ней змею. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам сестры 28-летней москвички Марии К., девушка поехала отдыхать в африканскую страну 16 ноября. В один из дней отпуска она зашла в ресторан на озере Виктория в городе Кисуму. Когда в заведение заползла большая змея, его сотрудники разлили бензин и подожгли ее. Россиянка от страха залезла на стул, и в этот момент пары бензина поднялись вверх, после чего девушка загорелась.

Марию госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Она перенесла четыре операции в столице Кении Найроби. Сейчас девушка лежит в бандаже под капельницами. Кроме того, ей сделали переливание крови из-за заражения.

Как пишет источник, в комиссии МИД России близким отказали в транспортировке пострадавшей на родину из-за степени тяжести ее ожогов. У туристки не было страховки, поэтому родным приходится оплачивать лечение самостоятельно. Семья Марии открыла сбор средств на ее содержание в Кении и просит помощи для спасения девушки.

В ноябре российские туристы получили ожоги средней степени после отдыха на пляже на Мальдивах. Соотечественники пожаловались, что они обгорели до волдырей.

