Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:04, 10 декабря 2025Путешествия

Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

Россиянка получила ожоги 40 процентов тела и перенесла четыре операции в Кении
Алина Черненко

Фото: Kuritafsheen77 / Freepik

Россиянка получила ожоги 40 процентов тела в Кении после того, как местные жители подожгли рядом с ней змею. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам сестры 28-летней москвички Марии К., девушка поехала отдыхать в африканскую страну 16 ноября. В один из дней отпуска она зашла в ресторан на озере Виктория в городе Кисуму. Когда в заведение заползла большая змея, его сотрудники разлили бензин и подожгли ее. Россиянка от страха залезла на стул, и в этот момент пары бензина поднялись вверх, после чего девушка загорелась.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Марию госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Она перенесла четыре операции в столице Кении Найроби. Сейчас девушка лежит в бандаже под капельницами. Кроме того, ей сделали переливание крови из-за заражения.

Как пишет источник, в комиссии МИД России близким отказали в транспортировке пострадавшей на родину из-за степени тяжести ее ожогов. У туристки не было страховки, поэтому родным приходится оплачивать лечение самостоятельно. Семья Марии открыла сбор средств на ее содержание в Кении и просит помощи для спасения девушки.

В ноябре российские туристы получили ожоги средней степени после отдыха на пляже на Мальдивах. Соотечественники пожаловались, что они обгорели до волдырей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok