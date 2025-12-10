Реклама

18:42, 10 декабря 2025

Россиянки стали покупать кольца сами себе

Россиянки в среднем покупали кольца дороже 57 тысяч рублей в 2025 году
Екатерина Ештокина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российские женщины стали дарить украшения сами себе. Соответствующий материал публикует «Газета.Ru» со ссылкой на сервис доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

В результате проведенного опроса выяснилось, что 90 процентов заказов на ювелирные украшения совершили представительницы женского пола. При этом эксперты подчеркнули, что мужчины выбирают более дорогие изделия. Так, женщины в текущем году в среднем покупали кольца дороже 57 тысяч рублей, а мужчины почти на 60 процентов выше — в среднем за 91 тысячу рублей.

В то же время эксперты отметили, что женщины отдавали предпочтения следующим позициям от бренда Pandora: Game of Thrones Spinning Astrolabe (30,8 процента), золотое Pandora x Game of Thrones House Of The Dragon Crown (3,2) и серебряное Pandora Timeless Elevated Red Heart (2,7).

В свою очередь мужчины выбирали Cartier Juste un Clou Small из желтого золота (25 процентов), Cartier Love из белого золота (8,3) и серебряное кольцо Maison Margiela (4,2). Особый интерес также проявлялся к обручальным кольцам.

Женщины чаще всего выбирали модели от Cartier: Trinity Small и Cartier 1895, а у мужчин лидировали: платиновое кольцо с бриллиантами огранки «принцесса» и «багет» от Blue Nile, а также Cartier Maillon Panthere Wedding и Tiffany & Co. Satin Finish

аналитики сервиса CDEK.Shopping

Известно, что спрос на ювелирные украшения в 2025 году вырос на 300 процентов.

Ранее в декабре россиянам назвали самых подходящих для счастливого брака мужчин. Психологи заявили, что большей эмоциональной гибкостью и стрессоустойчивостью облагают геймеры.

