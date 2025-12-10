Российские войска благодаря туману вернулись к тактике начала спецоперации

Бутусов: Из-за тумана ВС РФ возобновили использование тяжелой техники в штурмах

Из-за обильного тумана российские войска в штурмах под Красноармейском (украинское название — Покровск) возобновили использование тяжелой бронированной техники. О возвращении к тактике начала спецоперации рассказал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов.

«Русские под прикрытием густого тумана начали полноценно использовать свою тяжелую бронетехнику в Покровске», — заявил журналист.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как в тумане в ходе штурма передвигается российский танк. В последние годы конфликта обе стороны постепенно отказывались от использования тяжелой бронированной техники в штурмовых атаках из-за развития беспилотных технологий.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признались, что российские войска начали окружать отдельные районы в Димитрове (украинское название — Мирноград). Отмечается, что Вооруженные силы России уже близки к окружению бойцов украинских войск в некоторых частях города.

