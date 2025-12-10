Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:53, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российские войска благодаря туману вернулись к тактике начала спецоперации

Бутусов: Из-за тумана ВС РФ возобновили использование тяжелой техники в штурмах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из-за обильного тумана российские войска в штурмах под Красноармейском (украинское название — Покровск) возобновили использование тяжелой бронированной техники. О возвращении к тактике начала спецоперации рассказал в Telegram украинский журналист Юрий Бутусов.

«Русские под прикрытием густого тумана начали полноценно использовать свою тяжелую бронетехнику в Покровске», — заявил журналист.

Он опубликовал кадры, на которых видно, как в тумане в ходе штурма передвигается российский танк. В последние годы конфликта обе стороны постепенно отказывались от использования тяжелой бронированной техники в штурмовых атаках из-за развития беспилотных технологий.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) признались, что российские войска начали окружать отдельные районы в Димитрове (украинское название — Мирноград). Отмечается, что Вооруженные силы России уже близки к окружению бойцов украинских войск в некоторых частях города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    В США заявили о переломе в переговорах после одного события

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

    В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

    Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

    Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

    Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

    Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

    Москвичам назвали срок нового снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok