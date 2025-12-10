Реклама

08:39, 10 декабря 2025Бывший СССР

Российский боец назвал неочевидную выгоду от взятия Красноармейска под контроль

Боец Хайма: После взятия Красноармейска активность дронов ВСУ снизилась
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) под контроль России снизило активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этом участке фронта. Такое заявление сделал боец с позывным Хайма, передает РИА Новости.

«После освобождения Красноармейска на нашей работе это очень капитально сказалось. Во-первых, небо стало чище — их дронов меньше стало, намного меньше», — раскрыл он неочевидную выгоду.

По словам военнослужащего, украинские дроны уже не могут подлететь на достаточно близкое расстояние. Он подчеркнул, что это положительно сказывается на работе артиллерии армии России.

В ночь на 1 декабря Вооруженные силы России заняли Купянск и 86 других населенных пунктов. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что российские войска взяли под контроль Красноармейск (украинское название — Покровск) и Волчанск.

