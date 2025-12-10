Реклама

09:44, 10 декабря 2025Спорт

Российский гимнаст-призер ОИ рассказал о нападении бандитов

Российский гимнаст-призер ОИ Бондаренко рассказал о нападении бандитов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Двукратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Алексей Бондаренко рассказал о нападении бандитов. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это произошло в 1997 году, когда он вместе с партнерами по сборной ехал на двух машинах из Москвы на спортбазу. «Нас просто остановили люди с автоматами, даже не спрашивая, кто мы. Просто вытянули нас за шкирку из машин. Они долго не разговаривали, ничего не объясняли — просто морды нам набили», — рассказал Бондаренко.

Гимнаст отметил, что после нападения попал в больницу, врачи подозревали множественные переломы ребер. «Потом оказалось, что в целом все нормально, хотя ребра еще очень долго болели. Это произошло ровно за три недели до чемпионата мира в Лозанне», — заявил Бондаренко.

На первенстве мира в Лозанее Бондаренко взял серебро в многоборье, а также стал бронзовым призером в командных упражнениях. В его активе также третье место в команде на ОИ-2000 и серебро тех Игр в опорном прыжке.

